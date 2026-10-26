ROMA – Halloween al Bioparco: agli animali pasti integrati con la zucca

Sabato 31 ottobre 2026 molti animali del Bioparco di Roma riceveranno dai guardiani pasti integrati con la zucca: giraffe, lemuri catta, elefanti asiatici e ippopotami anfibi.

Il momento del pasto è una occasione importante per scoprire le curiosità su tanti animali e gli ingredienti del pranzo che vengono scelti con accuratezza e variano secondo la stagionalità.

Inoltre, all’interno di molti recinti verranno sistemate zucche riempite di cibo che verranno proposte agli animali come forma di arricchimento ambientale.