ROMA – Halloween al Bioparco: agli animali pasti integrati con la zucca

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Ghiotta sorpresa per giraffe, lemuri catta, elefanti asiatici e ippopotami anfibi

Sabato 31 ottobre 2026 molti animali del Bioparco di Roma riceveranno dai guardiani pasti integrati con la zucca: giraffe, lemuri catta, elefanti asiatici e ippopotami anfibi.

 

 

Il momento del pasto è una occasione importante per scoprire le curiosità su tanti animali e gli ingredienti del pranzo che vengono scelti con accuratezza e variano secondo la stagionalità.

Inoltre, all’interno di molti recinti verranno sistemate zucche riempite di cibo che verranno proposte agli animali come forma di arricchimento ambientale.

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