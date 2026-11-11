GUIDONIA – Allarmi bomba in diverse scuole: in corso evacuazioni degli studenti

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Panico a Guidonia Centro e Villanova

Diverse e-mail hanno fatto scattare allarmi bomba anche Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tra gli istituti coinvolti ci sono l’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” a Guidonia Centro ed “Eduardo De Filippo” a Villanova.

 Gli studenti sono stati fatti evacuare dalle strutture e al momento sarebbero in corso le operazioni per il loro trasferimento in luoghi sicuri e l’affidamento alle famiglie. 

Allarmi-bomba stanno arrivando nelle scuole di tutta Italia.

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