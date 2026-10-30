GUIDONIA – Il vigile pusher preso con 4 etti di cocaina, una pistola clandestina e 30 mila euro in contanti

E’ stato beccato con quasi 4 etti di cocaina, 30 mila euro in contanti e un revolver con matricola abrasa il 53enne agente della Polizia Locale di Guidonia Montecelio arrestato nei giorni scorsi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A confermarlo è il Comando provinciale dei carabinieri in un comunicato stampa diffuso oggi pomeriggio, venerdì 30 ottobre.

Secondo la nota, al termine di attività info-investigativa, l’agente è stato colto nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma da fuoco clandestina dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il blitz è avvenuto nei giorni scorsi a Villanova di Guidonia.

Pare che l’agente in divisa fosse da solo nella vettura della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, quando è stato fermato dagli investigatori dell’Arma e trovato in possesso di circa 390 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte allo spaccio, della somma contante di circa 30 mila euro e di una pistola clandestina, oltre a numerose cartucce di vario tipo e calibro.

A quel punto, è scattata la perquisizione domiciliare, dove sarebbe stata sequestrata ulteriore sostanza stupefacente.

Sono in corso accertamenti sul revolver con matricola abrasa per verificarne la provenienza.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, a disposizione della Procura di Tivoli.