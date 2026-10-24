PONZANO ROMANO – Ladri di rame intercettati nella notte: preso un 19enne romeno

Avevano appena fatto razzia in un negozio, ma sono stati intercettati durante la fuga.

Così nella serata di ieri, venerdì 23 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Ponzano Romano hanno arrestato per furto aggravato un cittadino romeno di 19 anni.

Secondo un comunicato della Compagnia Carabinieri di Monterotondo, intorno alle 21, si è verificato un furto all’interno di un esercizio commerciale di via dei Gradini a Forano, in provincia di Rieti.

A seguito della segnalazione arrivata al 112, i militari sono riusciti ad intercettare un furgone Ford Transit con targa romena con a bordo due sospetti.

A quelp unto, gli investigatori li hanno seguiti fino a quando gli occupanti, vistisi raggiunti, hanno abbandonato il veicolo, in via Piana a Ponzano Romano, per fuggire a piedi nei campi limitrofi.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi, un cittadino romeno di 19 anni e lo hanno arrestato, poiché gravemente indiziato di furto aggravato.

A bordo del mezzo sono state rinvenute e recuperate 2 bobine di rame, del peso complessivo di circa 50 chilogrammi, asportate in precedenza.