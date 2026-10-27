A Monterotondo torna il “Mercato di Natale 2024”, evento tradizionalmente previsto nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2024 e la prima settimana di gennaio 2027, in un orario compreso fra le ore 9,00 e le ore 23,00 nell’area pedonale denominata “Passeggiata” sita in Viale Bruno Buozzi.

Lo stabilisce la determina numero 1008 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì scorso 22 ottobre dal dirigente allo Sviluppo Economico Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto vengono approvati l’Avviso Pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – e il Modulo di Domanda – CLICCA E SCARICA IL MODULO – relativi alla selezione del Soggetto che dovrà curare l’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa di animazione culturale e di promozione delle attività commerciali e artigianali.

La determina prevede inoltre la concessione di un contributo pari a 5 mila euro per la realizzazione.

Vale la pena ricordare che il “Mercato di Natale” è una proposta dell’assessore al Commercio Ruggero Ruggeri per la valorizzazione delle tradizioni e la promozione del territorio, per animare la città, favorendo l’incontro e la partecipazione della cittadinanza.

Con la delibera numero 345 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – votata martedì scorso 20 ottobre la giunta guidata dal sindaco Riccardo Varone ha stabilito le linee guida dell’evento:

a) per attribuire decoro e qualità all’iniziativa, le postazioni di vendita dovranno, a livello estetico, essere omogenee (quanto al colore e alle caratteristiche della postazione) e rispondere al tema riguardante il Natale;

b) i generi merceologici dovranno essere attinenti al tema del Natale;

c) il mercato dovrà prevedere una percentuale di attività artigianali almeno del 30 per cento;

d) saranno privilegiati i progetti da Enti rappresentativi collettivi rappresentanti degli operatori (Reti di Impresa, Associazioni di categoria, etc.) ed Enti di Promozione Turistica, ed anche la tradizione pluriennali dei suddetti progetti;

e) saranno privilegiati i progetti che prevedono riserve di posteggi per gli Operatori che effettuano la vendita a fini assistenziali comprovati;

f) saranno privilegiati i progetti contenenti elementi di attenzione e cura della valorizzazione e sostenibilità ambientale.

Il Comune di Monterotondo concederà il patrocinio all’iniziativa e la concessione gratuita di occupazione del suolo pubblico.