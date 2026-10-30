GUIDONIA – Spaccio di cocaina: agente della Polizia Locale arrestato 

E’ stato sorpreso mentre andava a consegnare la droga ad un cliente.

Ma indossava la divisa e guidava l’auto di servizio.

Così i carabinieri della Compagna di Tivoli hanno arrestato un 53enne agente della Polizia Locale di Guidonia Montecelio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Villanova di Guidonia.

Pare che l’agente fosse da solo nella vettura coi colori d’istituto, quando è stato fermato dagli investigatori dell’Arma e trovato in possesso di una quantità imprecisata di cocaina.

A quel punto, è scattata la perquisizione domiciliare, dove sarebbe stata sequestrata ulteriore sostanza stupefacente.

L’agente è a disposizione della Procura di Tivoli: le indagini sono in corso.