Un cane impaurito sfugge al controllo della proprietaria e azzanna una passante in strada.

La vittima finisce in ospedale e denuncia.

Tuttavia la padrona può non essere penalmente responsabile.



E’ quanto stabilisce la sentenza emessa giovedì 14 ottobre dalla Giudice di Pace di Tivoli Francesca Fabbrini e depositata venerdì 29 ottobre con la quale una 47enne italiana residente a Guidonia Centro è stata assolta dall’accusa di lesioni personali colpose.



La Giudice Fabbrini ha infatti condiviso la tesi del difensore dell’imputata, l’avvocato Alberto Cuccuru di Guidonia, riconoscendole l’esimente per cui non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore, e ha così respinto la richiesta di condanna alla pena di 500 euro di multa formulata dal pubblico ministero.



La vicenda accade nella zona residenziale di Guidonia denominata “Camionabile” il 27 giugno 2022, giorno in cui divampa un vasto incendio con fumo in tutto il quartiere e fiamme che lambiscono le abitazioni.



Sul posto intervengono sanitari del 118, agenti della Polizia Locale e operatori della Protezione civile che sollecitano i residenti ad abbandonare le case a scopo precauzionale.



Ordine rivolto anche alla 47enne che vede la sua casa con giardino al piano terra minacciata dall’incendio.



La donna è da sola in casa col suo cane, un bel pastore tedesco che solitamente esce per le passeggiate al guinzaglio col compagno della 47enne.



L’uomo è fuori per lavoro, per questo la 47enne fa inizialmente resistenza a lasciare la casa, dopodiché si convince, mette il guinzaglio e la museruola al pastore ed esce sul vialetto di casa.



Ma il cane inizia ad agitarsi e a divincolarsi fino a riuscire a togliersi la museruola e il guinzaglio, fuggendo per la strada senza che la proprietaria riesca a bloccarlo.



Il resto è documentato dalla denuncia querela e dal referto medico di una donna 60enne finita nel mirino del pastore tedesco.

Una volta in strada, il cane azzanna la passante all’altezza del costato sinistro, le salta addosso, la fa cadere a terra e continua a morderla sul polpaccio, al ginocchio, alla caviglia e al gomito sinistro, procurandole una contusione all’emitorace sinistro, al gomito destro e ferite lacero-contuse del polpaccio giudicate guaribili in dieci giorni al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La 47enne finisce a processo per lesioni personali colpose causate da imprudenza, negligenza ed imperizia, avendo omesso di custodire adeguatamente il proprio cane,



Davanti alla giudice Fabbrini sfilano i testimoni.

Uno degli agenti della Polizia Locale descrive come “un inferno” l’incendio divampato quel 27 giugno 2022 e racconta il denso fumo intorno alle palazzine e la reazione del cane diventato ingestibile a tal punto da assalire chiunque incontrasse.

L’unico in grado di bloccarlo è un addestratore cinofilo residente sulla stessa via intervenuto con un guinzaglio retriever infilato al collo del pastore dopo che la proprietaria è riuscita a calmarlo.

A quel punto, l’esperto colloca il cane in un trasportino, l’emergenza finisce, ma per la proprietaria iniziano le grane giudiziarie terminate con l’assoluzione.



Nel riconoscere l’esimente, la Giudice Fabbrini ha evidenziato innanzitutto che la 47enne è stata costretta ad uscire di casa per un caso fortuito, non prevedibile, ovvero l’incendio.



In secondo luogo, a causa dell’incendio, è intervenuta una forza maggiore, ovvero l’ordine della Protezione civile di lasciare l’abitazione.

Per questi motivi il fatto non costituisce reato.