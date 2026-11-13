GUIDONIA – Discariche sulle strade provinciali: Città Metropolitana paga le bonifiche, il Comune lo smaltimento

Città Metropolitana di Roma Capitale pagherà le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali.

Lo stabilisce la determina numero 5235 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, giovedì 12 novembre, da Paolo Iemmi, dirigente della Direzione Viabilità e Mobilità di Città Metropolitana.

Con l’atto viene approvato lo schema di convenzione attuativa – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Comune di Guidonia Montecelio finalizzato alla collaborazione istituzionale nelle attività di bonifica delle discariche abusive presenti sulle arterie stradali e relative pertinenze di proprietà della Città metropolitana, ubicate all’interno del territorio comunale.

Le strade interessate dall’accordo sono, ad esempio, via Casal Bianco, meglio nota come “48”, la Nomentana Bis, via Pantano e via dell’Inviolata.

Il provvedimento fa seguito alla presa d’atto che diversi tratti delle strade appartenenti al patrimonio della Città metropolitana sono sempre più frequentemente oggetto di abbandono di notevole quantità di rifiuti che costituiscono al contempo degrado ambientale e pericolo per la circolazione e la sicurezza dei veicoli.

La convenzione, sottoscritta dal dirigente Paolo Iemmi e dal sindaco Mauro Lombardo, prevede che le operazioni di bonifica delle discariche abusive avvenga ogni qualvolta se ne renda necessario e nei limiti delle disponibilità di bilancio al momento del verificarsi delle necessità di intervenire.

Compito del Comune di Guidonia Montecelio sarà redigere la stima economica degli interventi suddivisa tra raccolta e trasporto (a carico di Città Metropolitana) e smaltimento (a carico del Comune) inviandola ai referenti dei Servizi Viabilità e Polizia Metropolitana per la dovuta condivisione ed autorizzazione.