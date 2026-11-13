MONTEROTONDO – Una settimana di riflessione contro la violenza di genere

Una settimana di eventi, riflessioni e mobilitazione contro la violenza di genere, promossi e finanziati dall’Assessorato alle Pari Opportunità. Dal 20 al 27 novembre tornano gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale e finanziati dall’Assessorato alle Pari Opportunità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 Novembre.

Il primo appuntamento è venerdì 20 (Sala consiliare “Peter Benenson”, palazzo Orsini, ore 10 – 13) per il tavolo di confronto interistituzionale “La rete che protegge: sinergie istituzionali e sociali contro la violenza di genere e sui minori”, introdotto dall’assessora alle Pari Opportunità Alessandra Clementini, moderato da Ekaterina Blogerman (responsabile Casa Rifugio Monterotondo – Coop. Soc. Befree) a cui parteciperanno le operatrici della Casa Rifugio di Befree, la consigliera comunale e avvocata Giuliana Sestili, l’assistente sociale comunale Luisa Potena, i Carabinieri di Monterotondo e la Polizia Locale: l’occasione per fare il punto sugli strumenti e sulle modalità di cooperazione territoriale della rete territoriale antiviolenza.

Il 25 novembre, alle ore 9.30, nel cortile di palazzo Orsini si terrà il flash mob “Il Carnefice” con Alessandro Cau: un momento di forte impatto emotivo e visivo che coinvolgerà anche i/le dipendenti comunali. Sempre martedì 25, alle ore 20.00 presso il CineMancini, proiezione cinematografica gratuita e aperta a tutta la cittadinanza del film documentario “Carla Lonzi – Dentro e fuori dal mondo” (2026) diretto da Francesca Archibugi, presentato all’83a Mostra del Cinema di Venezia e realizzato con il patrocinio della Fondazione Una, nessuna, centomila.

L’opera, presentata come evento nazionale a fine ottobre, ripercorre la vita e il pensiero della celebre critica d’arte e attivista femminista che fondò Rivolta Femminile, offrendo un importante spunto di riflessione e dibattito sul riscatto e sull’autodeterminazione delle donne.

Giovedì 26 novembre, alle ore 17.00, presso la Torre Civica di piazza Borelli si terrà la cerimonia di installazione di una nuova Panchina Rossa, simbolo permanente contro la violenza sulle donne, donata della CRI Monterotondo (Croce Rossa Italiana) nell’ambito del progetto “Rompi il silenzio” in collaborazione con Poste Italiane: un’occasione per ricordare anche l’importanza di strumenti vitali come il numero antiviolenza e stalking 1522.

Infine, venerdì 27 Novembre alle ore 18.30, presso la Casa della Pace in piazza Frammartino, presentazione del libro “Un arazzo di fili preziosi” di Stefania Santi, impreziosito da letture e scritti personali di “EIR” e dall’accompagnamento musicale del M° Franco Tinto.

«Con l’edizione 2026 di #faccicaso, realizzata in collaborazione con la casa editrice “Le Plurali”, abbiamo voluto accendere i riflettori sulle tante forme del sessismo quotidiano, ricordando che frasi apparentemente banali o minimizzate non sono mai neutre, ma costituiscono quel terreno fertile in cui attecchisce la violenza – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Alessandra Clementini –. La nostra azione amministrativa punta con decisione sulla prevenzione e sull’educazione, specie tra le giovani generazioni, affinché la cultura del rispetto diventi radicata e imprescindibile.

Attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole, delle associazioni e dell’intera comunità, vogliamo ribadire con forza che il contrasto a ogni forma di violenza è un impegno quotidiano».

«La rete territoriale e il lavoro sinergico tra enti locali, forze dell’ordine, centri antiviolenza e realtà associative rappresentano il vero baluardo a difesa dei diritti, della dignità e della libertà delle donne – sottolinea il sindaco Riccardo Varone –. Le iniziative messe in campo quest’anno offrono molteplici occasioni di riflessione, dall’approfondimento istituzionale all’arte, passando per il cinema e i momenti simbolici nei luoghi vissuti dalla nostra comunità.

Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a partecipare con convinzione: sradicare la violenza di genere richiede un cambiamento culturale collettivo e una ferma assunzione di responsabilità da parte di ciascuno di noi».