TIVOLI – Alla libreria Mondadori Bookstore arriva “La posta delle parole mai dette”

dì Francesca Romana Severini

Una cassetta postale con un destinatario sconosciuto e la possibilità di affidare a quell’indirizzo parole, pensieri e confessioni mai dette prima, con lo scopo di mettere su carta qualcosa che ci pesa nel cuore. È questa l’iniziativa proposta dalla Libreria Mondadori Bookstore di Via Palatina 38 a Tivoli.

Libreria Mondadori Bookstore di Via Palatina 38 a Tivoli

L’evento, inserito nell’ambito di LIBRIDINE , il festival diffuso che coinvolge le librerie di Roma, vuole andare oltre la semplice valorizzazione della parola, facendosi amplificatore ,di ciò che la scrittura sa fare meglio: farci accedere alla nostra parte più vera, farci riconoscere le emozioni e attribuire loro un valore.

Fino a mercoledì 18 novembre sarà possibile entrare in libreria e affidare a quella cassetta, in maniera del tutto anonima, i propri pensieri e, in un certo senso, anche una parte di noi. Tra le tante lettere inserite, alcune verranno scelte per essere lette in pubblico durante l’evento conclusivo di sabato 21 novembre alle ore 19:00, con sede sempre nella stessa libreria.

Sarà un momento delicato, per riflettere, sognare, empatizzare e magari scoprire la cosa più importante: non siamo gli unici a vivere determinate situazioni.

L’invito è a partecipare con calore e a rallentare, in un momento storico in cui si ha la sensazione di minimizzare ogni cosa e di dover tenere tutto sotto controllo.

La Posta delle parole mai dette, invece, ci ricorda che siamo vivi e che non tutto ciò che custodiamo dentro deve necessariamente rimanere lì. A volte infatti, basta una lettera per cominciare a lasciarlo andare.