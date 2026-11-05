GUIDONIA – Domani il Comune assegna il Premio ai “Gemelli di Guidonia”

Domani, venerdì 6 novembre 2026, alle ore 16, nella Sala Giunta del Comune di Guidonia Montecelio il “Premio Città di Guidonia Montecelio 2026″ sarà ufficialmente assegnato ai “Gemelli di Guidonia”, il trio musicale costituito da Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino.
Attribuito durante il Consiglio Comunale tenutosi il 21 ottobre scorso, il Premio è un riconoscimento dell’Amministrazione Comunale alle personalità che hanno contribuito al prestigio e alla conoscenza della Città (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Si procederà alla consegna di un Attestato su carta pergamena e l’iscrizione dei nomi dei premiati, con l’anno di riferimento, su una riproduzione della Torre Civica, simbolo di Guidonia Montecelio.
Il premio celebra il percorso artistico, televisivo e radiofonico italiano dei tre fratelli e la loro capacità di portare il nome di Guidonia Montecelio sui palcoscenici nazionali, mantenendo vivo il richiamo alla Città nel proprio nome d’arte.
Sabato 7 e domenica 8 novembre, i “Gemelli di Guidonia” si esibiranno al Teatro Imperiale proponendo, in anteprima al pubblico guidoniano, il loro ultimo spettacolo.