GUIDONIA – Lotta alle discariche abusive: installata un’altra telecamera a Setteville

Dai Consiglieri Comunali di Guidonia Montecelio Cristian Diano e Francesca Valeri riceviamo e pubblichiamo:

I Consiglieri Comunali di Guidonia Montecelio Francesca Valeri e Cristian Diano

“Nella giornata di giovedì, in Via Giovanni Pascoli, è stata installata l’ennesima telecamera connessa alla rete capillare di videosorveglianza della Città di Guidonia Montecelio – monitorata attraverso la “Control Room”.

Tale strumento di controllo e deterrenza era atteso da mesi se no da anni dalla comunità di Setteville.

Quanto in argomento, si è reso necessario per tentare di contrastare l’increscioso fenomeno incontrollato dell’abbandono dei rifiuti.

Da anni, Setteville, evidenziava 5 punti specifici dove la situazione si presentava davvero grave, ossia:

1) Via Giosuè Carducci in due tratti (telecamere installate – situazione migliorata);

2) Via Antonio Fogazzaro (telecamera installata – situazione migliorata);

3) Via Giovanni Pascoli (ultima installazione di ieri);

4) Via Gioacchino Belli angolo Via Giosuè Carducci (in attesa);

5) Via Giuseppe Giusti (in attesa).

Dopo l’ultima installazione avvenuta in Via Giovanni Pascoli, restano in attesa di ricevere le auspicabili contromisure solo due punti su cinque: Via Gioacchino Belli e Via Giuseppe Giusti.

Con la collega Francesca Valeri, da tempo, stiamo cercando di supportare i nostri Uffici Comunali per la risoluzione delle piccole criticità quotidiane dei nostri concittadini.

Per quanto sopra, siamo grati al Sindaco Mauro Lombardo, all’Assessore all’Ambiente Andrea Mazza e agli uffici comunali preposti per l’attenzione mostrata.

Allo stesso tempo, siamo pienamente consapevoli che senza la collaborazione dei nostri concittadini, la sola videosorveglianza potrebbe non essere completamente risolutiva.

Infatti, abbiamo riscontrato che dove oltre alle telecamere sono stati predisposti dei lucchetti ai contenitori della raccolta differenziata ubicati per strada, la situazione è notevolmente migliorata.

L’Amministrazione deve fare la propria parte ma una città pulita e decorosa si garantisce anche dal rispetto e dall’educazione di coloro che la vivono quotidianamente.

𝗜𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗲 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗱𝗶𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲, 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗶 𝘀𝘂 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗼𝘃𝗲 𝘀𝗶 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼”.