PALESTRINA – Fugge all’alt e si schianta in auto contro un muro: arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina, con il supporto dei militari della Stazione di Zagarolo, hanno arrestato un 18enne, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di fuga pericolosa in auto.

Secondo un comunicato diffuso oggi, mercoledì 4 novembre, dal Comando provinciale dell’Arma, l’intervento è scaturito nel corso della notte lungo via Prenestina Nuova a Palestrina, quando i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura con a bordo due persone per procedere a un controllo.

Il giovane conducente, anziché arrestare la marcia, ha accelerato repentinamente dandosi alla fuga.

I Carabinieri si sono posti tempestivamente all’inseguimento del mezzo fino alla periferia est di Roma, in zona Finocchio, dove l’auto in fuga ha perso il controllo finendo autonomamente contro la recinzione e il muretto di un’attività commerciale, senza coinvolgere altri veicoli né causare feriti.

Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane si era posto alla guida sprovvisto della patente perché mai conseguita.

Il veicolo è stato sequestrato, mentre l’indagato è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio con rito direttissimo.