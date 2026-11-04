PALESTRINA – Fugge all’alt e si schianta in auto contro un muro: arrestato

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il 18enne era senza patente

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina, con il supporto dei militari della Stazione di Zagarolo, hanno arrestato un 18enne, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di fuga pericolosa in auto.

Secondo un comunicato diffuso oggi, mercoledì 4 novembre, dal Comando provinciale dell’Arma, l’intervento è scaturito nel corso della notte lungo via Prenestina Nuova a Palestrina, quando i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura con a bordo due persone per procedere a un controllo.

Il giovane conducente, anziché arrestare la marcia, ha accelerato repentinamente dandosi alla fuga.

I Carabinieri si sono posti tempestivamente all’inseguimento del mezzo fino alla periferia est di Roma, in zona Finocchio, dove l’auto in fuga ha perso il controllo finendo autonomamente contro la recinzione e il muretto di un’attività commerciale, senza coinvolgere altri veicoli né causare feriti.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Perseguita la ex fidanzata: scatta il divieto di avvicinamento per il 23enne italiano

Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane si era posto alla guida sprovvisto della patente perché mai conseguita.

Il veicolo è stato sequestrato, mentre l’indagato è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 