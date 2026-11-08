TIVOLI – Ater al verde: assegnata una casa popolare inabitabile

Aspettavano la casa popolare da così tanto tempo che non hanno storto il naso, quando gli è stato proposto un appartamento considerato non assegnabile.

Così una coppia di cittadini di Tivoli ha accettato l’alloggio e si è dichiarata disponibile a procedere, a suo carico e senza nulla a pretendere, ai lavori di ripristino e manutenzione di cui necessita.

Il caso emerge dalla determina numero 3394 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 6 novembre dalla dirigente ai Servizi sociali del Comune di Tivoli Maria Teresa Desideri.

Con l’atto viene assegnato un alloggio di proprietà di Ater Provincia, grande 58,33 metri quadrati, ad una famiglia di 2 persone, seconda nella graduatoria aggiornata degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa.

Dalla determina emerge che in una nota del 10 giugno 2026 Ater Provincia di Roma ha informato il Comune di Tivoli di essere impossibilitata a procedere al recupero del patrimonio edilizio in precarie condizioni manutentive, pertanto ha sollecitato l’amministrazione comunale ad individuare tra i collocati utilmente in graduatoria, nuclei familiari disponibili a procedere a proprie spese agli interventi di manutenzione necessari per la fruibilità degli alloggi.

La casa popolare gestita da Ater – Provincia di Roma grande 58,33 metri quadrati era libera in quanto non assegnabile, come comunicato dall’ente proprietario, in ragione della necessità di interventi di manutenzione straordinaria mai eseguiti.

A quel punto, i Servizi sociali hanno contattato la coppia seconda in graduatoria, ma collocata al primo posto utile: una volta presa visione dell’alloggio, i coniugi hanno manifestato la disponibilità a procedere, a proprio carico e senza nulla a pretendere, ai lavori di ripristino e manutenzione.