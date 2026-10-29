ORVINIO – Cicerchiole con fagioli e castagne arroste nel weekend di Ognissanti

Cicerchiole con fagioli, arrosticini, cicoria e castagne arroste: a Orvinio l’autunno si assapora a tavola.

Domenica 1° novembre 2026, nel weekend di Ognissanti, il borgo in provincia di Rieti ospita l’ottava edizione di Autunno Orviniese, organizzata dalla Pro Loco, con una giornata dedicata alla cucina del territorio, all’artigianato e alle attività per tutta la famiglia.

Dalle ore 12:00, il menù propone le cicerchiole, pasta all’uovo con fagioli, insieme ad arrosticini, cicoria, acqua o vino. Non mancheranno le castagne arroste, con il loro profumo che accompagna le feste della stagione. Gli stand enogastronomici con cantine e prodotti tipici sabini saranno allestiti in viale Corso Manenti, mentre una tensostruttura consentirà di accomodarsi al coperto.

La proposta richiama una cucina di tradizione contadina, nella quale pasta, legumi e verdure diventano protagonisti di piatti semplici e sostanziosi. Tra i prodotti simbolo del territorio spicca l’olio extravergine Sabina DOP, che accompagna bruschette, zuppe e contorni. Le paste fatte a mano, le minestre di legumi e le verdure di stagione raccontano una cultura gastronomica legata alla terra e alle ricette di famiglia.

Le cicerchiole con fagioli in programma a Orvinio offrono l’occasione per avvicinarsi a questi sapori.

A fare da cornice alla manifestazione sarà il centro storico di Orvinio, immerso nel paesaggio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e dominato dal castello. Tra vicoli e scorci sul territorio circostante, la giornata offrirà diverse occasioni per conoscere il borgo.

Il programma comincia alle ore 9:00, con il ritrovo in località Pratarelle per un’escursione nel Parco Regionale dei Monti Lucretili. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Martina al 334 5364964.

Dalle ore 10:00, in via Roma, apre il mercatino dell’artigianato.

I giardini del castello saranno visitabili con tre ingressi, alle 10:00, alle 11:00 e alle 12:00, prenotando al 334 5364964, con Martina come referente.

Dalle ore 11:00, la Chiesa di San Giacomo, in largo San Giacomo, ospiterà una mostra di cartoline storiche di Orvinio: un’occasione per conoscere il paese attraverso immagini e testimonianze del passato.

Per bambini e famiglie arriva “La magia d’autunno”, a cura di Bazi Project e ASD Il Paese dei Balocchi. Laboratori creativi, animazione e performance itineranti daranno vita a un programma di teatro-circo, gioco e fantasia, ispirato alle fiabe, ai personaggi del bosco e alla stagione autunnale.

Tra i sapori della tavola, una passeggiata nei Monti Lucretili e una visita ai giardini del castello, Autunno Orviniese invita a trascorrere una domenica alla scoperta delle tradizioni e dei paesaggi della Sabina.

Info:

Data – 1 novembre

Località: Orvinio (RI)

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