CAPENA – Sanità, inaugurata la Casa della Comunità

La ASL Roma 4 rafforza la medicina di prossimità e punta su un’assistenza che prosegue anche oltre la singola visita.

Ieri, venerdì 6 novembre, in via Monte Travicello 2, a Capena, è stata inaugurata la Casa della Comunità.

Al taglio del nastro hanno partecipato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la Direttrice Generale della ASL Roma 4 Rosaria Marino, insieme all’assessore regionale Massimiliano Maselli, al sindaco di Capena Roberto Barbetti, a consiglieri comunali e regionali e ai cittadini.

Secondo un comunicato stampa della Asl Roma 4, nella Casa della Comunità la visita è parte di una presa in carico che prosegue nel tempo.

Medici di famiglia, specialisti e infermieri lavorano in équipe per orientare la persona tra esami e controlli e coordinare le cure. Il percorso tiene conto anche delle condizioni di vita: quando la solitudine o le difficoltà familiari rendono più complessa la gestione delle cure, il modello prevede il raccordo con i servizi sociali e la rete delle associazioni e del volontariato.

Questo lavoro di squadra prende forma nei percorsi per le malattie croniche.

I medici di famiglia dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) collaborano con specialisti e infermieri di famiglia e comunità: per chi ha il diabete, ad esempio, visite e accertamenti rientrano in un programma di monitoraggio e prevenzione delle complicanze.

Un punto di forza è anche l’Unità di Dialisi Decentrata, che consente di ricevere sul territorio trattamenti emodialitici e assistenza nefrologica.

Annunciata anche la presenza della medicina dello sport.

Completano l’offerta il punto prelievi e i servizi di radiologia. La diagnostica sarà ulteriormente potenziata con una TAC, già acquistata dall’Azienda grazie a risparmi di gestione e destinata a essere installata a Capena, a servizio dei 17 comuni del Distretto 4.

Ieri è stata inaugurata anche la Casa della Comunità di Magliano Romano.

«Stiamo investendo sempre di più sul territorio: le Case e gli Ospedali di Comunità sono fondamentali. Sanità e sociale camminano insieme per accogliere il cittadino, comprenderne i bisogni e calibrare la presa in carico.

La Casa della Comunità è una casa aperta a tutti, con un’attenzione ancora maggiore alle persone fragili, agli anziani e alle persone con disabilità. Il ruolo dei sindaci è essenziale per far conoscere ai cittadini le opportunità offerte dalle strutture», ha dichiarato l’assessore regionale Massimiliano Maselli.