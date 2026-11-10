FIANO ROMANO – Il Comune assegna 20 lotti destinati ad orti sociali

Il Comune di Fiano Romano ha approvato il bando – CLICCA E LEGGI IL BANDO – per l’assegnazione di 20 lotti destinati ad orti sociali in località Carianna.

Il bando è finalizzato alla selezione degli assegnatari per il quinquennio 2027-2031.

I lotti oggetto di assegnazione sono localizzati in prossimità dello svincolo tra la SS 4 dir (diramazione Salaria) e Via San Sebastiano.

La porzione di terreno interessata, di proprietà comunale, ha un’estensione complessiva di circa 3.000 metri quadrati (comprese le aree di servizio), parte di un complesso di più ampia estensione distinto in catasto al foglio 40 particella 17 di 9.71.50 ettari.

L’appezzamento è perimetrato con recinzione in paletti di castagno e rete zincata.

I 20 lotti realizzati hanno una dimensione pari a circa 100 metri quadrati ciascuno (12 metri x 8 metri).

Tra i lotti e la viabilità vicinale di accesso (stradone di Prato Risacco) è stata ricavata un’area di sosta per le autovetture, per le attività comuni, il pozzo e l’allaccio elettrico.

I lotti sono serviti da vialetti di servizio larghi circa 1,5 metri e dotati di rubinetto per l’adduzione dell’acqua irrigua. Ogni lotto è individuato da un picchetto in legno numerato.

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata al Comune di Fiano Romano utilizzando il modulo – CLICCA E SCARICA IL MODULO DI DOMANDA – e sottoscritta dal richiedente.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiano Romano, Piazza Matteotti n. 2 – 00065 Fiano Romano (RM) entro le ore 17:30 del 10/12/2026.

Le domande potranno essere presentate a mezzo PEC (indirizzate a protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it), raccomandata postale o a mano (dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15:30 alle 17:30 il martedì e il giovedì).

Le domande ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dall’Ufficio Protocollo. L’eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili al Comune di Fiano Romano rimane ad esclusivo rischio del richiedente.