Ennesimo caso di Malasanità alla Asl Roma 5 di Tivoli.
La storia dell’ultima vittima di errore medico in ordine di tempo è riassunta nella delibera numero 2214 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata martedì 27 ottobre dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.
Dall’atto emerge che il 20 dicembre 2023 un paziente è deceduto in un ospedale della Asl del quale viene omesso il nome all’interno dell’atto pubblico, applicando così la legge sulla privacy ad una struttura pubblica all’interno della quale è accaduto un fatto di interesse pubblico per il quale un’azienda pubblica risarcisce il danno con soldi pubblici.
Stando alla delibera, il 15 aprile 2026 gli eredi del paziente notificano all’Azienda sanitaria un ricorso ex articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile, strumento processuale che permette di richiedere una consulenza tecnica preventiva (ATP) con l’obiettivo specifico di comporre una lite prima del giudizio ordinario, senza che sia necessario dimostrare l’urgenza (periculum in mora).
Il sinistro viene regolarmente aperto presso la presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.
A distanza di 5 mesi, l’8 settembre scorso il caso viene trattato dal Comitato Valutazione Sinistri (CVS) della Asl e dall’Ufficio Affari Generali che rilasciano il parere favorevole alla messa a disposizione della franchigia pari a 125 mila euro quale quota parte dell’Azienda al fine di definire il Sinistro.
Con la delibera numero 2214 il Direttore Generale ha dato mandato all’Ufficio Affari Generali di comunicare alla compagnia assicuratrice il benestare all’emissione di atto di transazione e quietanza per la definizione tombale del sinistro.