Sabato 21 novembre la Banda Musicale di Fiano Romano APS organizza la consueta festa in onore di Santa Cecilia, patrona della musica, protettrice di tutti coloro che per lavoro o semplicemente per passione hanno a che fare con la musica.

Il programma prevede alle ore 16:00 l’arrivo della Banda Musicale in Piazza Giacomo Matteotti per un intrattenimento con brillanti marce.

Alle ore 17:00 inizierà la Santa Messa celebrata da Don Maurizio Medici, parroco della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in onore di Santa Cecilia Vergine e Martire e in memoria dei maestri e musicanti che hanno fatto parte del Gruppo Bandistico negli anni.

Per l’occasione la celebrazione sarà animata dalla Banda che eseguirà uno scelto programma musicale.

I festeggiamenti termineranno con il tradizionale conviviale alle ore 20 presso l’Agriturismo “La Raja”, dove tutti i partecipanti si ritroveranno per trascorrere la serata in compagnia gustando prelibatezze culinarie.

La Banda Musicale di Fiano Romano, attualmente diretta dal Maestro Aldo Surio, è un’istituzione fondata nel lontano 1902.

Negli anni il Gruppo Bandistico ha partecipato ad importanti manifestazioni musicali di rilievo internazionale e recentemente a varcato anche i confini nazionali per partecipare ad eventi oltralpe.

È attiva una Scuola di Musica per bambini e ragazzi per entrare a fare parte della Banda.

Le lezioni sono aperte a qualsiasi età.

Nel 2027 il Gruppo Bandistico festeggerà l’importante traguardo dei 125 anni di lungimiranza.

La Banda Musicale di Fiano Romano è “patrimonio del paese”, un patrimonio da salvaguardare e tutelare.