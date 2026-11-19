Sarà l’associazione culturale “P. A. U. I.” a realizzare il “Mercato di Natale 2024”, evento tradizionalmente previsto nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2026 e la prima settimana di gennaio 2027, in un orario compreso fra le ore 9,00 e le ore 23,00 nell’area pedonale denominata “Passeggiata” sita in Viale Bruno Buozzi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la determina numero 1114 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, mercoledì 18 novembre, dal dirigente allo Sviluppo Economico Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene disposta l’aggiudicazione definitiva e approvato lo schema della Convenzione relativa alla realizzazione del Mercato di Natale 2026 per il quale l’amministrazione comunale ha previsto la concessione di un contributo pari a 5 mila euro.

L’associazione presieduta da Laura Buda è stata l’unica a presentare un’offerta e a rispondere l’Avviso Pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – bandito dal Comune.