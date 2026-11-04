MENTANA – “Una gatta da pedalare”, avventura in bici e viaggio nelle origini della città garibaldina

Si terrà domenica 8 novembre a Mentana “Una gatta da pe..da..lare”, la quarta Cicloturistica organizzata dal Club “Gattaceca Bicycle Asd”.

Si tratta di una manifestazione ciclistica non competitiva tra i boschi a ridosso della via Nomentana, aperta a tutti gli appassionati indipendentemente dal livello di preparazione o esperienza.

Si preannuncia come una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento, delle emozioni e di un po’ di sudore per un’avventura mozzafiato tra paesaggi spettacolari e percorsi entusiasmanti.

La partenza della Cicloturistica è prevista per le ore 9 da piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Anche quest’anno i partecipanti possono scegliere fra 3 percorsi diversi, optando per il tracciato corto, medio o lungo a seconda delle preferenze e della condizione fisica del momento.

Inoltre i concorrenti avranno la possibilità di combinare i vari percorsi, creando mix personalizzati che si adattano alle sensazioni anche con varianti hard e soft line.

Saranno distribuiti 500 pacchi cortesia e solo per i primi 200 iscritti la maglia tecnica extra in regalo.

Per info e iscrizioni: www.gattacecabicycle.com

Quest’anno alla Cicloturistica è abbinato anche “Mentana Medievale oltre il Risorgimento”, una passeggiata culturale e Living History patrocinata dai Comuni di Mentana, Sant’Angelo Romano e Guidonia Montecelio con il contributo della Regione Lazio.

Il ritrovo è in piazza Garibaldi davanti al “Caffè Grande”: in circa 90 minuti i visitatori saranno guidata dallo storico medievalista e responsabile scientifico Emiliano Bultrini in un percorso tra mura, rocca e vicoli per scoprire le origini medievali di Mentana con dimostrazioni di cultura materiale, armamenti e vita quotidiana.

Info e prenotazioni: 335 5838871.