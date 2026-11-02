TIVOLI – “Quando la cura è di tutti”: incontro sulle cure palliative alle Scuderie Estensi

Affrontare una malattia grave significa confrontarsi con difficoltà che vanno oltre i sintomi e le terapie. Ci sono le preoccupazioni della persona malata, la fatica dei familiari, l’organizzazione dell’assistenza a casa, il bisogno di essere ascoltati e di sapere a chi rivolgersi. È a questi bisogni, considerati nel loro insieme, che rispondono le cure palliative.

Per far conoscere questa realtà e le opportunità di assistenza sul territorio, mercoledì 11 novembre 2026, dalle ore 15 alle 18, le Scuderie Estensi di Tivoli ospiteranno l’incontro “Quando la cura è di tutti: la rete che sostiene la vita”, promosso dalla UOSD Hospice e Cure Palliative della ASL Roma 5, in occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative, celebrata nel giorno di San Martino.

Al centro dell’appuntamento ci sarà l’integrazione tra cure palliative, ASL, Servizi Sociali, famiglia e comunità, per costruire percorsi di assistenza capaci di accompagnare tempestivamente la persona e di adattarsi all’evoluzione dei suoi bisogni.

La domanda di salute sta cambiando. L’invecchiamento della popolazione, la diffusione delle malattie croniche e la fragilità di molte situazioni familiari e sociali richiedono risposte sempre più coordinate. Accanto alle competenze cliniche servono continuità, orientamento e sostegno nella vita quotidiana. Per una famiglia, poter contare su servizi che comunicano tra loro può fare la differenza tra sentirsi accompagnata e dover affrontare da sola un percorso complesso.

Le cure palliative hanno proprio questa finalità: migliorare la qualità della vita della persona e dei suoi familiari, prevenendo e alleviando la sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale. Come sottolinea l’Organizzazione Mondiale della Sanità, riguardano adulti e bambini con diverse malattie cronico-evolutive e possono essere introdotte precocemente, secondo le necessità, anche insieme ai trattamenti rivolti alla malattia.

È quindi essenziale superare l’idea, ancora diffusa, che siano destinate esclusivamente alle persone con tumore o agli ultimissimi giorni di vita. Anche malattie neurologiche, cardiache, respiratorie e altre patologie croniche evolutive possono comportare bisogni di cure palliative. Riconoscerli per tempo permette di offrire un sostegno più adeguato lungo il percorso assistenziale.

Un’attenzione particolare sarà dedicata al rapporto tra la Rete Locale di Cure Palliative e i Servizi Sociali comunali. Una terapia appropriata deve potersi inserire in un contesto assistenziale sostenibile: occorre considerare chi vive con la persona malata, quali aiuti sono disponibili e quali difficoltà possono ostacolare la cura.

Durante l’incontro sarà presentato il progetto pilota di collaborazione tra ASL Roma 5 e Comune di Tivoli, finalizzato a rafforzare l’integrazione sociosanitaria, favorire la continuità dell’assistenza e migliorare l’accessibilità ai servizi territoriali. Un percorso che valorizza il lavoro congiunto dei professionisti sanitari e sociali e il coinvolgimento delle famiglie.

L’appuntamento delle Scuderie Estensi sarà un’occasione di informazione e confronto con la cittadinanza. Parlare di cure palliative significa parlare della qualità della vita, della dignità e delle relazioni che sostengono le persone nella malattia. Costruire una rete significa dare a questa attenzione una forma concreta, attraverso la collaborazione quotidiana tra istituzioni, servizi e comunità.