Cinque mesi fa era stata beccata mentre costruiva una casa abusiva sui terreni agricoli dell’ex Pio Istituto Santo Spirito.

Lei denunciata e il fabbricato sotto sequestro.

Misure che sono risultate insufficienti a farla desistere dall’obiettivo di costruire un appartamento rifinito tra gli alberi d’olivo.

Per questo mercoledì 11 novembre i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio hanno denunciato per violazione dei sigilli e abuso edilizio una romena di 38 anni residente a Villanova di Guidonia in qualità di gestore del terreno assegnato alla cooperativa Ieranense.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a mettere i militari sulla pista giusta è stata la segnalazione di un residente in via Ieranense, la strada parallela alla Tiburtina che collega i quartieri di Borgonovo di Tivoli e Albuccione di Guidonia.

Il fabbricato di un piano di circa 200 metri quadrati realizzato senza autorizzazioni e sequestrato lo scorso 17 giugno scorso era irriconoscibile (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La donna aveva infatti violato i sigilli per proseguire i lavori di rifinitura: parquet sul pavimento, controsoffitti, climatizzatori, impianto elettrico e le tracce per le tubazioni dell’impianto idraulico.

Nel giardino i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto una buca realizzata presumibilmente con una ruspa all’interno della quale collocare la fossa Imof.

Stavolta, oltre al fabbricato abusivo, i Forestali hanno sequestrato l’area di circa 6 mila metri quadrati di proprietà della Asl Roma 5.