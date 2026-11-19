I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 37enne, originario di Napoli e residente nel capoluogo campano, già noto per precedenti reati e sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, gravemente indiziato del reato di estorsione.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 19 novembre, dal Comando provinciale dell’Arma, il fatto risale alla mattina del 2 novembre scorso a Pietralata, periferia Est della Capitale.

Un tassista romano ha ricevuto una chiamata da parte di un interlocutore sconosciuto che, qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri, lo ha informato che con la sua autovettura era stata commessa una rapina, intimandogli di consegnare tutto il denaro contante in suo possesso per i successivi accertamenti e prospettandogli la revoca della licenza in caso di mancata collaborazione.

Pochi istanti dopo la telefonata, l’indagato si è presentato direttamente presso l’abitazione della vittima e, esibendo sul proprio telefono cellulare la fotografia di un uomo in uniforme e un tesserino, si sarebbe fatto consegnare la somma di 9.800 euro, allontanandosi subito dopo in modo frettoloso.

La vittima, resasi conto del raggiro, ha tentato di bloccare il 37enne e le sue urla e richieste di aiuto hanno allertato alcuni condomini che hanno contattato il 112.

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando l’individuo nei pressi del condominio, recuperando l’intera somma di denaro, che è stata immediatamente restituita alla vittima.

Sequestrato il telefono cellulare in uso all’indagato, per successivi accertamenti tecnici.

L’arrestato è stato associato nel carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.