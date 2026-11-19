Si terrà dal 4 al 12 dicembre 2026 a Vicovaro il progetto “Il pane di Vicovaro: Antiche Radici Frumentarie, Analisi Sensoriale e Sapori della Valle dell’Aniene”.

L’evento si svolgerà tra il centro storico e Palazzo Cenci Bolognetti grazie ad un contributo di 10 mila euro finanziato da Arsial, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.

Il progetto fa seguito al “Gemellaggio del Pane” avviato a settembre scorso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello Crielesi con i Comuni di Genzano di Roma e Lariano, anch’essi noti per i rispettivi pani fuori dai confini del Lazio.

“Il pane di Vicovaro: Antiche Radici Frumentarie, Analisi sensoriale e Sapori della Valle dell’Aniene” viene definito un progetto ambizioso e strutturato che si articolerà in tre punti fondamentali:

• Attività di laboratorio con le scuole: per tramandare alle nuove generazioni la cultura, i saperi antichi e il rispetto per le radici del Borgo.

• Promozione e valorizzazione del pane di Vicovaro: per riportare la Pagnotta Vicovarese al centro dell’attenzione regionale, creando nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

• Un convegno conclusivo: un momento di confronto istituzionale, tecnico e culturale sul futuro del pane di Vicovaro e dei pani regionali.

“Questo traguardo – commenta l’amministrazione in un comunicato stampa – dimostra che quando la politica ha una visione chiara, lavora con serietà e costruisce sinergie istituzionali solide, dai territori fino agli enti regionali, le risorse arrivano e le tradizioni tornano a vivere”.