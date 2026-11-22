Tre vetrate spaccate al Circolo bocciofilo di Villanova di Guidonia.

L’ingresso del Circolo bocciofilo di Villanova di Guidonia

E’ il bilancio della scorribanda messa a segno da un gruppo di vandali ripresi dalle telecamere di videosorveglianza durante l’assalto al fabbricato di via Cavour.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 19 di domenica scorsa 15 novembre.

La vetrata del campo di bocce in frantumi: in alto è visibile la telecamera di videosorveglianza

Le vetrate dei bagni interni

Le immagini documentano l’azione di almeno 4 adolescenti incappucciati e probabilmente armati di sassi o martelli coi quali sono state mandate in frantumi una vetrata del campo di bocce e due dei bagni interni.

La telecamera di videosorveglianza ha registrato i 4 vandali in azione

Nei prossimi giorni il Presidente del Circolo bocciofilo di Villanova di Guidonia sporgerà formale denuncia, fornendo all’Autorità giudiziaria anche le immagini del fatto.

Una panoramica esterna e interna del Circolo bocciofilo di Villanova di Guidonia

Pare che la scorribanda della scorsa settimana sia soltanto l’ultimo episodio di una serie di atti vandalici che da un paio di mesi tormentano i frequentatori dell’impianto sportivo: in più occasioni un gruppo di adolescenti italiani di età compresa tra i 12 e i 15 anni avrebbe infatti lanciato palloncini d’acqua contro i soci.

Il distributore automatico di bevande e snack scassinato

Nella scorsa primavera, invece, il Circolo bocciofilo ha denunciato ai carabinieri di Tivoli un furto notturno da parte di un ladro solitario che ha scassinato il distributore automatico di bevande e snack razziando le monete incassate.

La cassetta per l’affitto a ore del campo di bocce e dei tavoli per il gioco delle carte

Il balordo ha preso di mira anche le cassette in cui i soci versano le monete per l’affitto a ore del campo di bocce e dei tavoli per il gioco delle carte.

Il bottino complessivo ammonta a circa 20 euro.