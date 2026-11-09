TIVOLI – Alle Scuderie Estensi torna il Mercatino della Solidarietà “Pezzi Unici”

Eventi, Tiburno Quotidiano /

Raccolta fondi per il progetto “Mani in Rete” a favore di disabili e vittime di violenza

Il 21 e 22 Novembre 2026, le Scuderie Estensi di Tivoli ospiteranno la terza edizione del Mercatino della Solidarietà “Pezzi Unici”, organizzato dall’Associazione “Cuori in Bancarella” ODV. 

Il  ricavato sarà destinato a sostenere i progetti dedicati a minori e a ragazzi delle associazione aderenti alla rete “Mani in Rete”, nonché a finanziare iniziative formative, di sensibilizzazione e di cittadinanza attiva sul  territorio. 

“Chiediamo il vostro aiuto per la raccolta dei beni è l’appello delle donne di “Cuori in Bancarella” ODV – Per  la riuscita dell’iniziativa è fondamentale il sostegno di tutta la comunità: un grazie di cuore a tutti coloro che sceglieranno di sostenere la nostra causa”.

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Per i cittadini:  Potete donare vestiti, borse, scarpe, oggetti per la casa, ceramiche, giocattoli, libri, giochi da tavolo, piccoli elettrodomestici funzionanti e bigiotteria. (Si richiede gentilmente che gli oggetti siano in ottime condizioni e possibilmente raggruppati per tipologia). 

Per i  Commercianti e le Attività Locali: Se avete in magazzino articoli invenduti o rimanenze delle collezioni degli anni passati non più in vendita, per noi rappresentano una risorsa fondamentale. Donarli al nostro mercatino significa trasformare giacenze in nuove opportunità di solidarietà. 

Dove e quando consegnare 

Presso il punto di raccolta alle Scuderie Estensi (Tivoli) nei seguenti giorni:16, 17 e 18 novembre 2026  dalle ore 16:30 alle ore 19:30. 

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Per contatti: Angela 3273712992, Mina 3490900545, Annalisa  3382324224 

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