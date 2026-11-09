TIVOLI – Alle Scuderie Estensi torna il Mercatino della Solidarietà “Pezzi Unici”

Il 21 e 22 Novembre 2026, le Scuderie Estensi di Tivoli ospiteranno la terza edizione del Mercatino della Solidarietà “Pezzi Unici”, organizzato dall’Associazione “Cuori in Bancarella” ODV.

Il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti dedicati a minori e a ragazzi delle associazione aderenti alla rete “Mani in Rete”, nonché a finanziare iniziative formative, di sensibilizzazione e di cittadinanza attiva sul territorio.

“Chiediamo il vostro aiuto per la raccolta dei beni – è l’appello delle donne di “Cuori in Bancarella” ODV – Per la riuscita dell’iniziativa è fondamentale il sostegno di tutta la comunità: un grazie di cuore a tutti coloro che sceglieranno di sostenere la nostra causa”.

Per i cittadini: Potete donare vestiti, borse, scarpe, oggetti per la casa, ceramiche, giocattoli, libri, giochi da tavolo, piccoli elettrodomestici funzionanti e bigiotteria. (Si richiede gentilmente che gli oggetti siano in ottime condizioni e possibilmente raggruppati per tipologia).

Per i Commercianti e le Attività Locali: Se avete in magazzino articoli invenduti o rimanenze delle collezioni degli anni passati non più in vendita, per noi rappresentano una risorsa fondamentale. Donarli al nostro mercatino significa trasformare giacenze in nuove opportunità di solidarietà.

Dove e quando consegnare

Presso il punto di raccolta alle Scuderie Estensi (Tivoli) nei seguenti giorni:16, 17 e 18 novembre 2026 dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Per contatti: Angela 3273712992, Mina 3490900545, Annalisa 3382324224