Pubblicizzava la sua “attività” sullo stato di WhatsApp, come un commerciante qualsiasi: “Operativi h24 7 su 7”.

Indicando perfino i prezzi della sostanza al grammo: “20 euro 0,5” e “40 euro 1 g”.

Ma per un debito di droga non riscosso sarebbe stato capace di sodomizzare il cliente con l’uso di un bastone.

Per questo ieri, venerdì 20 novembre, il Tribunale di Tivoli nel processo di primo grado col rito abbreviato ha condannato Gabriel L., 22enne italiano di Borgonovo, alla pena di 10 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti e violenza sessuale di gruppo aggravata dalla tortura ai danni di un 33enne di Guidonia dipendente dalla cocaina, “reo” di non aver pagato 400 euro per 10 grammi di polvere bianca ceduta “a buffo”.

Il giudice per l’udienza preliminare Matteo Petrolati ha condiviso la ricostruzione del pubblico ministero Gabriele Iuzzolino, che ha richiesto la pena di 10 anni, ma ha ha assolto l’imputato dalle accuse di lesioni, estorsione e rapina.

Gabriel L. era stato fermato all’alba del 31 dicembre 2025 dai Carabinieri di Tivoli

Gabriel L. era stato fermato all’alba del 31 dicembre 2025 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tivoli insieme al 18enne Cristian F., nei confronti del quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dei Minorenni di Roma, su richiesta della competente Procura della Repubblica, aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare nell’Istituto Penale per Minorenni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il 22enne è detenuto dal 2 gennaio 2026, come disposto dalla Giudice per le indagini preliminari Rosamaria Mesiti, la quale aveva accolto l’istanza del pubblico ministero Gabriele Iuzzolino, magistrato titolare dell’inchiesta, applicando la misura cautelare della custodia cautelare in carcere a Rebibbia.

A inchiodare i due pusher c’è l’accusa della vittima, il referto medico della violenza sessuale subita dal 33enne di Guidonia e le immagini registrate dalle telecamere installate durante le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tivoli.

Il complesso di case popolari nel quartiere di Borgonovo, a Tivoli Terme

Sarebbero tre gli episodi di violenza avvenuti tra ottobre e novembre 2025 tutti nel complesso di edilizia residenziale pubblica di Borgonovo.

Dopo la cessione dei 10 grammi di cocaina avvenuta sul pianerottolo di casa di Gabriel L., il 22enne avrebbe costretto il “cliente” a consegnargli le casse di uno stereo del valore di circa 150 euro e la tessera dell’Assegno di Inclusione con relativo PIN a parziale pagamento del debito contratto in pochi giorni, “lievitato” prima a 600 e poi a 800 euro.

Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre il primo pestaggio punitivo per costringere il 33enne a pagare: l’uomo finì al pronto soccorso dove fu medicato e dimesso con una prognosi di 4 giorni.

Il 15 ottobre la seconda scarica di botte: l’uomo fu colpito con un manganello nero d’acciaio e un casco da motociclista, tanto da doversi recare per la seconda volta all’ospedale dove venne medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Il fatto più grave nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025, quando l’uomo fu attirato nei cortili delle case popolari con il pretesto di un incontro chiarificatore.

In realtà, sarebbe stato condotto con la forza in un luogo isolato e picchiato dai due pusher.

Il 33enne sarebbe stato costretto ad abbassarsi i pantaloni, a stendersi e subire atti sessuali con un bastone.

Stando a quanto riferito dalla vittima, quella notte erano presenti altri 4 o 5 ragazzi, sconosciuti e apparentemente minorenni, che avrebbero assistito alle aggressioni fisiche e alla violenza sessuale con l’utilizzo di un manico di scopa subita per mano di Cristian F., all’epoca 17enne, mentre Gabriel L. incitava l’amico insieme agli altri che riprendevano la scena coi cellulari.

Non contenti, i due pusher avrebbero torturato ulteriormente la vittima.

Mentre il 33enne era disteso a terra, gli aguzzini gli avrebbero versato tre, quattro bottiglie di acqua sul volto, facendo entrare grandi quantità dal naso e dalla bocca, provocandogli una sensazione di soffocamento e prendendolo a calci per procurare la fuoriuscita dell’acqua dai polmoni e dallo stomaco.

E infine gli avrebbero afferrato la mano destra simulandone il taglio con un grande coltello a sega.

Il 33enne finì per l’ennesima volta in ospedale, dove fu ricoverato per 4 giorni prima di essere dimesso con una prognosi di un mese.

Dal processo è emerso che la sodomizzazione avrebbe lasciato postumi invalidanti consistenti in significative limitazioni funzionali e compromissioni delle funzioni dell’organismo.

Il 33enne ha raccontato inoltre che dopo pestaggi e abusi sessuali, Cristian F. e Gabriel L. lo avrebbero intimidito per impedirgli di sporgere denuncia.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate dal giudice per l’udienza preliminare Matteo Petrolati entro 30 giorni.

“Il mio assistito nega di aver mai commesso violenza sessuale di gruppo – commenta l’avvocato Alessandro Messa di Guidonia, legale di Gabriel L. – Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza e successivamente predisporremo ricorso presso la Corte d’Appello”.