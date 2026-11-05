FONTE NUOVA – Iniziativa anti-bullismo con Teresa Manes: il libro “Il ragazzo dai pantaloni rosa” donato agli studenti

Si terrà lunedì 30 novembre presso il Teatro dell’Istituto San Giuseppe di via Primo Maggio 43 a Fonte Nuova, un’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo col coinvolgimento degli studenti delle scuole del territorio comunale.

Lo stabilisce la delibera numero 175 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata ieri, mercoledì 4 novembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni.

Si tratta di un evento promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità, con la partecipazione di Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena, la cui storia ha ispirato il libro e il film Il ragazzo dai pantaloni rosa, divenuta una significativa testimonianza sul tema delle conseguenze del bullismo e dell’importanza del rispetto delle diversità.

E’ prevista la partecipazione di un numero massimo complessivo di 330 partecipanti, nel rispetto della capienza autorizzata della struttura.

Secondo la delibera, la testimonianza della signora Manes rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto per gli studenti, affinché possano maturare una maggiore consapevolezza rispetto alle conseguenze delle parole, dei comportamenti e delle dinamiche di esclusione e prevaricazione.

La partecipazione di Teresa Manes all’iniziativa è prevista a titolo gratuito, fermo restando che la stessa è subordinata all’acquisto di un numero minimo di 150 copie del libro Il ragazzo dai pantaloni rosa;

A tal proposito l’Amministrazione ha ritenuto opportuno stanziare 4.430 euro per acquistare 330 copie da donare agli studenti partecipanti, affinché il messaggio trasmesso durante l’incontro possa essere ulteriormente approfondito, condiviso e sviluppato anche in ambito scolastico e familiare.