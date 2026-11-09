MENTANA – Fugge dalla casa famiglia, chi ha visto Yasmine?

Si chiama Yasmine Khiari, ha 18 anni e da quasi due settimane ha fatto perdere le sue tracce.

Per questo oggi pomeriggio, lunedì 9 novembre, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ha lanciato un appello finalizzato al suo rintraccio.

Secondo la nota, Yasmine si è allontanata all’alba di giovedì 28 ottobre 2026 dalla casa famiglia “L’Albero delle Mele” a Mentana.

Alta circa un metro e 50, Yasmine ha carnagione olivastra, capelli ricci castano chiaro e occhi castani.

Indossa occhiali da vista.

Se la vedete, contattate il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 189 4493.