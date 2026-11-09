CASTEL MADAMA – Una Fiat Panda per la Polizia Locale

Una nuova auto di servizio per gli agenti della Polizia Locale di Castel Madama.

Questa mattina, lunedì 9 novembre, è stata consegnata ufficialmente una nuova Fiat Panda agli agenti del Corpo castellano, un ulteriore passo avanti per potenziare la sicurezza e la presenza sul territorio.

La vettura è stata acquistata presso il concessionario “A. & G.R. S.r.l.” della famiglia Refrigeri in via Empolitana a Castel Madama grazie a un contributo da 16 mila euro ottenuto partecipando all’Avviso Pubblico “Polizia Locale 4.0” della Regione Lazio.

“Questo – ha detto il Sindaco Michele Nonni – ci permette di rinnovare e rafforzare le dotazioni strumentali a disposizione del Corpo, garantendo strumenti di lavoro più moderni, adeguati e sicuri per il personale, così da rispondere sempre meglio alle esigenze della nostra cittadinanza.

Un ringraziamento speciale va agli uffici comunali e, in particolare, all’Ex Comandante Baiocco e all’attuale Comandante Di Maio.

Il lavoro prezioso e sinergico svolto di concerto con l’Amministrazione comunale ha permesso di raggiungere questo eccellente risultato senza gravare in modo significativo sulle casse comunali”.

