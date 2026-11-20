Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto con il quale si varia la sede di assegnazione di Giovanni Profico dalla direzione della Asl Roma 6 a quella dell’Ares 118 con effetto immediato.

In un nota stampa di oggi, venerdì 20 novembre, il presidente Rocca rivolge il proprio ringraziamento a Narciso Mostrarda per il grande impegno, la dedizione e la professionalità con cui in questi anni, ha guidato l’Ares 118, raggiungendo risultati importanti per il potenziamento e la crescita dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria, e porge i suoi auguri di buon lavoro al nuovo Direttore Generale, Giovanni Profico, per questo nuovo incarico al servizio della salute e sicurezza dei cittadini del Lazio.

Giovanni Profico si è congedato dalla direzione della ASL Roma 6 con una lettera al personale.

«Al termine del mio incarico alla guida della ASL Roma 6, sento il bisogno di rivolgervi un saluto con la stessa lealtà con cui ho cercato di vivere questa responsabilità, ogni giorno – ha scritto il Direttore Generale – A voi, donne e uomini di questa Azienda, vorrei potervi abbracciare uno per uno. Con la stessa sincerità e franchezza con cui, in questi diciotto mesi, ci siamo confrontati e, a volte, anche scontrati.

Abbiamo affrontato scelte difficili, condiviso preoccupazioni e soddisfazioni, cercato risposte a problemi che incidono sulla vita delle persone».