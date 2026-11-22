Fu assunto come perito, ma oggi è un punto di riferimento per una delle maggiori aziende italiane nel settore informatico spesso è all’estero in missione.

Per questo Adriano Piccioni di Cerreto Laziale ha ricevuto la Stella al Merito del Lavoro, prestigiosa onorificenza della Repubblica Italiana disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143 conferita a lavoratrici e lavoratori dipendenti che, nel corso di almeno venticinque anni di attività professionale, si sono distinti per competenza, dedizione, integrità morale e contributo allo sviluppo delle imprese e della società.

Adriano Piccioni di Cerreto Laziale, insignito della prestigiosa Stella al Merito del Lavoro

Si tratta di un’onorificenza di alto valore civile, conferita ogni anno a 1000 lavoratrici e lavoratori che si sono distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Adriano Piccioni è stato selezionato per la sua carriera all’interno della “Elettronica S.p.A.”, nota anche come “Elt Group”, azienda con sede in Via Tiburtina a Settecamini specializzata in difesa elettronica, Electronic Warfare (EW), gestione dello spettro elettromagnetico, cyber, spazio e biodifesa.

La cerimonia ufficiale si è svolta il 22 ottobre 2026 al Quirinale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Ministra del Lavoro Marina Calderone che hanno premiato mille lavoratori.

Per la città di Roma e per la sua provincia, sono stati conferiti 87 riconoscimenti a lavoratrici e lavoratori che si sono distinti nel corso della propria attività professionale per competenza, dedizione e integrità morale: in loro onore lunedì scorso 16 novembre 2026 si è tenuta anche la cerimonia presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Adriano Piccioni vive con la famiglia a Cerreto Laziale dove è stimato e impegnatone sociale in qualità di Presidente della locale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Gina Panci si è congratulata con Adriano Piccioni, per la prestigiosa Stella al Merito del Lavoro conferita dal Presidente Sergio Mattarella .

“Un importante riconoscimento per la nostra comunità – si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Cerreto Laziale – Un riconoscimento che premia non solo una carriera, ma anche l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati nel corso degli anni, valori che costituiscono un esempio per tutta la comunità.

A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cerretani, rivolgiamo ad Adriano le più sincere congratulazioni per questo importante traguardo”.