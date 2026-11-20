Si chiama Thiecoura Sissoko, ha 16 anni e di lui non si hanno più notizie da 48 ore.

Per questo ieri sera, giovedì 19 novembre, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ha lanciato un appello per il suo rintraccio.

Thiecoura si è allontanato da Monterotondo alle ore 8 di mercoledì mattina 18 novembre 2026, di recente voleva andare in Francia e ha con sé il passaporto.

Alto un metro e 74 per 46 chilogrammi, capelli e occhi neri.

Al momento della scomparsa Thiecoura indossava pantalone jeans nero con sfumature bianche, felpa nera, giubboni beige con tre toppo, scarpe da ginnastica Puma bianche e beige, cappello nero tipo passamontagna con scritto “Backwoods”.

Sulla spalla destra ha tatuato un cuore con lettera.

Chiunque lo veda, può contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 189 4493.