Sarà la “ItalPro Srl – Programma Ambiente” di Subiaco a mettere in sicurezza le strade del cimitero di Tivoli.

Lo stabilisce la determina numero 3591 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 24 novembre dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Con l’atto viene approvato il preventivo della ditta che ha offerto un ribasso pari all’8,50% sull’importo a base di gara e affidati i lavori di sistemazione di tratti stradali all’interno del Civico Cimitero per complessivi 72.444 euro e 32 centesimi.

Vale la pena ricordare che venerdì 13 novembre con la determina numero 3458 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci aveva già affidato i lavori di sistemazione di tratti stradali all’interno del Civico Cimitero alla ditta “Danieli Giovanni” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso l’importo complessivo era di 55.806 euro e 74 centesimi.