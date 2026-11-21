Ieri, venerdì 20 novembre, a Castel Madama è stata inaugurata la Sala polivalente – Piccolo Teatro comunale in via dei Caduti di Nassiriya. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Michele Nonni, che ha tagliato il nastro, e l’assessore Angelo Moreschini, oltre a Valentina Iori e alle ragazze e ai ragazzi del Comitato Giovani, che hanno dato il loro contributo curando il momento di apertura.

Al termine della cerimonia, la sala ha ospitato il primo spettacolo, Pillole di musica e teatro: a esibirsi sul palco sono stati gli artisti Antonio Brancati e Giancarlo Iori; Accentrica con Valerio Iori, Andrea Galasso e Valentina Cioffarelli; Antonio Sanna e Giancarlo Iori con i Bella Piazza, giunti ai 50 anni di unione musicale.

Vale la pena evidenziare che i lavori di adeguamento della Sala polivalente – Piccolo Teatro comunale sono stati realizzati dalle ditte Morasca Srl e Tecnoservizi di Sandro Chicca, mentre i privati cittadini Ennio Mastroddi, Anacleto Lauri, Gianfranco Sforzin e Angelo Moriconi hanno offerto il loro contributo e il loro tempo per apportare preziose migliorie della sala.

“Fin dal primo giorno del nostro mandato ci siamo dati un obiettivo preciso: rendere Castel Madama un paese in cui si viva meglio e in cui ci siano più occasioni per incontrarsi, stare insieme e partecipare alla vita della comunità”, ha dichiarato il Sindaco Michele Nonni in apertura della cerimonia. “È la scelta che ha guidato il nostro lavoro in tutti questi anni, dalla scuola allo sport, dalla cultura alla cura degli spazi pubblici – ha aggiunto il sindaco di Castel Madama – La nuova scuola primaria, i campetti sportivi, la pista ciclopedonale e oggi la sala polivalente “Piccolo Teatro comunale”, sono esempi concreti di questo impegno. Crediamo nel valore sociale della bellezza. Un luogo pubblico bello, curato e accogliente fa venire voglia di frequentarlo, di viverlo e di prendersene cura insieme. Grazie ai lavori di adeguamento, realizzati con un contributo della Regione Lazio di circa 179.000 euro, la sala oggi risulta riqualificata e più sicura. Possiamo così restituirla prima di tutto alle nostre scuole, perché bambine, bambini e ragazzi possano fare teatro, suonare e condividere con le famiglie il frutto del loro lavoro”.

“Vogliamo che questa sala sia a disposizione delle associazioni e di chiunque voglia farne buon uso, dando vita a incontri, spettacoli e iniziative aperte al paese – ha aggiunto l’Assessore Angelo Moreschini – Insieme al teatro restituiamo anche il campo annesso alla scuola secondaria di primo grado, che torna, riqualificato al servizio della scuola e dei suoi studenti, con uno spazio dedicato all’attività sportiva e allo stare insieme”.