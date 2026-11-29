di Claudia Serena Pauselli

Quattro amici, una passione comune per la montagna e una sfida: raggiungere la vetta del Monte Ararat, in Turchia, a 5.137 metri di altitudine. Pierluigi Possenti, 34 anni, autista di Palombara Sabina; Emanuele Di Pinti, 35 anni, osteopata di Guidonia Montecelio; Matteo Spurio, 33 anni, anche lui osteopata, di Monterotondo; e Gianluca Bonasegale, 51 anni, project manager di Milano.

Il 29 giugno hanno portato a termine l’impresa, affrontando condizioni ben più difficili di quelle previste. Una passione nata molto prima di questa impresa e, per alcuni di loro, proprio sulle montagne di casa. Pierluigi Possenti ha iniziato a frequentare i Monti Lucretili quando aveva appena 12 anni. Da quelle prime escursioni è cresciuta negli anni la voglia di spingersi sempre più in alto, fino alla sfida dell’Ararat.

Una sfida partita non senza intoppi. Il Campo 2 dell’Ararat, situato a circa 4.200 metri e utilizzato normalmente per il pernottamento prima dell’attacco alla vetta, non era disponibile a causa delle condizioni climatiche avverse. Il gruppo si è trovato così davanti a una scelta: rinunciare oppure partire direttamente dal Campo 1 e tentare la vetta affrontando circa duemila metri di dislivello in un’unica salita.

Hanno scelto di continuare. Dieci ore di salita, temperature intorno ai 20 gradi sotto zero e raffiche di vento tra i 70 e gli 80 chilometri orari. Secondo quanto riferito agli alpinisti dalle guide locali, condizioni di questo tipo non si verificavano da decenni.

Ma la difficoltà dell’impresa non li ha fermati. Ad accompagnarli fino alla vetta non è stata soltanto la preparazione fisica, ma anche la forza del gruppo. Perché quando il corpo e la mente vengono portati al limite, cadono anche molte delle barriere che normalmente esistono tra le persone.

«Sei alla fine, il fiato manca, sei distrutto, però c’è sempre il tempo per girarti e controllare che il compagno stia bene. E poi vedi che il compagno sta facendo lo stesso con te. Questo è impagabile», racconta Emanuele Di Pinti.

La vetta è arrivata così dopo ore di fatica, accompagnata da un pianto liberatorio e dalla consapevolezza di aver condiviso qualcosa destinato a rimanere.

Un’esperienza che Gianluca Bonasegale ha trasformato anche in un libro, L’arca che ci portiamo dentro. Quattro amici, una vetta, nessuna sosta.

E forse il paradosso dell’alpinismo è proprio questo: arrivare in cima svuotati, dopo aver sottoposto il fisico e la mente a uno stress estremo, e ritrovarsi poche ore dopo, in aeroporto, a parlare già della prossima montagna da scalare.

Il gruppo guarda infatti già avanti. Nel giugno 2027 affronterà il Pizzo Bernina come tappa di preparazione verso un obiettivo ancora più ambizioso: il Mera Peak, sull’Himalaya, nel 2028. Una spedizione di circa venti giorni che richiederà di far convivere ancora una volta lavoro, vita privata e quella voglia di andare sempre un po’ più in alto.