Castel Madama torna a fare i conti con il Sars-cov-2

L’appello del Sindaco e degli amministratori di Castel Madama è quello di avere massima prudenza per evitare ulteriori contagi

L’amministrazione comunale lancia dunque un appello alla responsabilità.

Infatti, Castel Madama torna a fare i conti con il Virus del Sars-cov-2. Dopo due settimane in cui il paese aveva gioito per l’assenza di casi, si registrano nuovi contagi. “Siamo in attesa dei dati ufficiale da parte dell’Asl Rm5. Purtroppo – afferma l’assessore Sara Beccaria – non siamo più un paese “Covid-free“”.

Il trend dei contagi è in salita in tutta Italia, come mostra anche l’indice Rt che cresce allo 0,91 rispetto lo 0,66 della scorsa settimana, con il rischio che dal 26 luglio alcune regioni passino in zona gialla.

Le persone contagiate o in isolamento possono contattare immediatamente la Polizia Municipale (tel. 0774447305) al fine di attivare tempestivamente la corretta gestione dei rifiuti