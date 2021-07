Dal Consigliere Comunale della Lega di Guidonia Montecelio Arianna Cacioni riceviamo e pubblichiamo:

“Barbet e Maugliani certificano quanto già sapevamo da mesi. L’organicità del Pd a questa amministrazione mi era già abbastanza chiara negli atti e soprattutto nelle omissioni politiche. I tentativi tecnici dell’inciucio Pd-5stelle, infatti, hanno prodotto la totale assenza di opposizione dei democratici sulle annose vicende che hanno costellato l’amministrazione Barbet nell’ultimo anno.

Anzi, l’asse sembra essersi ancor più rafforzato sulle vicende scottanti, le concorsopoli in primis, che hanno portato al comune di Guidonia numerosi esponenti politici, amministratori di vari comuni della provincia di Roma, provenienti soprattutto dai partiti della nuova alleanza. Né meglio è andata per la vendita in corso del macrolotto di proprietà del Comune nella lottizzazione pip, una mega speculazione edilizia, concessa dal Movimento 5 stelle ad un fondo di investimento “scudato” tramite una contrattazione diretta, su cui il Pd non ha proferito verbo.

Mi sembra ridicolo, quindi, sentir parlare il segretario provinciale del Pd Maugliani di politica del futuro, di fronte a una mera spartizione di potere che riporta indietro Guidonia ai ruggenti anni ’80, quando i suoi mentori politici incidevano sul destino di questa città, purtroppo con risultati assai nefasti. Non credano questi signori che la sommatoria dei voti di due cavalli perdenti alle prossime elezioni possa dare risultati positivi.

Quanto alle lezioni di moralità che arrivano dal piddino Maugliani, mi sento di rispedirle al mittente e al suo partito che, in effetti, ne ha bisogno dopo l’arresto del suo collega provinciale di Latina, Claudio Moscardelli, accusato di gravi reati contro la pubblica amministrazione”.