San Gregorio da Sassola – Scontro con una cisterna, automobilista ferito grave

Scontro frontale tra una Fiat Punto e una cisterna per il trasporto di benzina oggi a San Gregorio da Sassola. Il conducente dell’auto, rimasto ferito gravemente, è stato estratto dalle lamiere da una squadra di vigili del fuoco di Palestrina intervenuti con una centralina oleodinamica da taglio. Lo schianto, poco dopo le 15, lungo la via Faustiniana. Il ferito è stato poi trasportato in codice rosso in ospedale. A occuparsi dei rilievi i carabinieri.

