Parigi val bene un Messi

Lionel Messi è in procinto di firmare con il Paris Saint Germain.Con un’offerta di 40 milioni di euro netti all’anno, la squadra che sta comprando tutti, non poteva farsi sfuggire il pallone d’oro dopo il suo addio non voluto al Barcellona.

Dunque un contratto triennale, di cui un anno facoltativo, con uno stipendio netto annuo di 40 milioni. E’ quanto – secondo il quotidiano francese l’Equipe – il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a offrire a Leo Messi, dopo la rottura con il Barcellona. Per il quotidiano sportivo francese sarebbe una cifra un po’ inferiore a quanto il club parigino era disposto a offrire in passato, ma rientra in una delle principali esigenze del giocatore, ovvero impegnarsi almeno due anni. Uno stipendio che comunque è superiore a quello che percepisce Neymar (35 milioni). Sempre secondo l’Equipe, per oggi sarebbe fissato un incontro tra la dirigenza del Psg e una rappresentanza del giocatore. L’obiettivo dei parigini è di assicurarsi il campione argentino senza doversi separare dalle sue stelle: in questo senso il rinnovo di Mbappé continua a essere una priorità. “La società sta lavorando, stiamo analizzando tutte le possibilità e questa è una di quelle”. Così Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, ha confermato in conferenza stampa l’interesse per Messi.

Le lacrime di Lionel Messi nella conferenza di addio dopo 21 anni al club spagnolo hanno fatto il giro del mondo.

“La verità è che è difficile, molto difficile per me dire addio dopo così tanti anni, dopo che ho trascorso tutta la mia vita qui, non sono pronto per questo. E onestamente non è come avevo pensato”, ha detto un commosso Lionel Messi in conferenza al Camp Nou, dopo l’ufficializzazione del suo addio al Barcellona, con alle spalle schierati tutti i trofei conquistati in blaugrana.

“Questo è un arrivederci, l’ho promesso anche ai miei figli”, ha detto ancora Messi in conferenza stampa.”Mai avrei immaginato questo addio al Barcellona, non sapevo che sarebbe andata in questa maniera, avrei voluto lasciare in campo, per avere un’ultima ovazione dai tifosi – ha aggiunto -. Mi sono mancati molto durante la pandemia, avremmo voluto averli vicini per festeggiare i gol, mi ritiro da questo club senza vederli. Mi immaginavo di andare via in uno stadio pieno, ma è andata così e ringrazio tutti per l’affetto di questi anni”, ha concluso in lacrime.