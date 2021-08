Approvato il protocollo sulla sicurezza a scuola

Rappresenta la misura per il piano scuola che insieme al green pass e al piano scuola 2021/22 faranno parte dell’insieme di disposizioni per il rientro in classe

La regola nuova consiste negli orari scansionati per ingressi e uscite. Si prevede un sistema speciale di igienizzazione dei luoghi e delle eventuali attrezzi adottati per la didattica. Deve essere indossata la mascherina, a meno che non si tratti di bambini al di sotto dei sei anni di età. Fondamentale il rispetto della distanza di almeno un metro, anche se ci si trova in situazioni dinamiche. Ingressi e uscite nelle mense dovranno essere misurati per evitare aggregazioni di persone nei flussi di accesso ai locali adibiti. Garantire il ricambio aria negli spazi, non potrà mai esserci anidride carbonica da ristagno dei respiri, per cui opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna. Il Green pass obbligatorio segna il fondamentale protocollo. Sempre per il personale scolastico, gli istituti scolastici potranno consentire di effettuare tamponi diagnostici, seguendo le indicazioni della rispettiva Asl. Sui casi sintomatici dovranno essere informate le aziende sanitarie di riferimento per conferire il soggetto interessato presso la sua abitazione e adottare le misure di tutela degli ambienti e delle persone che necessitano.

Il protocollo sulla sicurezza a scuola, assieme al Dl sul green pass e al piano scuola (quello specifico per il prossimo anno scolastico), consiste nelle misure messe in campo dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.