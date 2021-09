Dante approda a Castelnuovo di Porto

Nel settecentenario della morte Dante Alighieri, la Divina Commedia rivive attraverso manifestazioni e celebrazioni in tutta Italia e anche Castelnuovo di Porto si prepara a celebrare il Sommo Poeta. Dal 4 al 12 settembre la Rocca Colonna ospiterà la mostra “DANTE DIVINA COMMEDIA”, Realizzata dalla Fondazione Arte Contemporanea ed ideata dallo storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso. Una mostra interamente dedicata alla Divina Commedia in cui attraverso l’opera e la sensibilità di artisti contemporanei, Inferno, Purgatorio e Paradiso sono “raccontati” al pubblico. Una lettura del poema attraverso le immagini, un viaggio lungo 333 opere tante quante sono le terzine del poema, attraverso cui ripercorrere l’opera del Sommo Poeta. Finalità di questa mostra è quello di permettere ai visitatori di ”leggere” il poema attraverso le immagini. Già in passato artisti come Botticelli, Zuccari, Dalì, Dorè, Fussli hanno interpretato ed illustrato il poema, ma in questa occasione la rappresentazione del poema è totale: 3 cantiche, 33 canti, 333 terzine illustrate da artisti contemporanei. All’interno della mostra, un’intera sezione è dedicata alle opere di Ottavia Fusco Squitieri, ”la Selva del se”: sculture attraverso cui penetrare quel groviglio di percezioni, sensazioni e moti dell’animo che sono la selva dell’anima.

La mostra che verrà ospitata alla Rocca Colonna dal 4 al 12 settembre, proveniente da Venezia, Firenze, Milano, Giulianova, proseguirà poi il suo viaggio in Italia fino alla fine dell’anno.

Il giorno 4 settembre alle ore 17,00 per gli appassionati dell’opera dantesca e per gli appassionati d’arte, e per chiunque sia interessato ad addentrarsi per seguire, come dice l’Alighieri, “virtute e conoscenza” si terrà la presentazione della mostra di Dante a cura del prof. Giorgio Gregorio Grasso a cui interverranno la scrittrice e poetessa Sonia Giovannetti con un intervento sul tema “Le donne di Dante” e di Pamela, Bartolomei, restauratrice con un intervento su “Le illustrazioni della divina Commedia di Federico Zuccari.

Rocca Colonna dal 4 al 12 settembre 2021

Orario di apertura

sabato e domenica dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 17,00 alle 19,30

lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30

martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 17,00 alle 19,30

L’ingresso alla Rocca Colonna è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 che verranno verificate all’ingresso.

info: rocca colonna@comune.castelnuovodiporto.rm.it

WhatApp 3663400550