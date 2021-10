CAPENA – Una classe della scuola elementare “Salvo D’Acquisto” si sposta in palestra 

I lavori in corso all’istituto Salvo D’Acquisto hanno subito diversi ritardi e proprio a causa di quest’ultimi è stata adottata questa soluzione d’emergenza. Visto lo spostamento in palestra inoltre, gli studenti della scuola media non potranno trascorrere le ore di educazione fisica all’interno della struttura e saranno costretti molto probabilmente a rimanere in classe.