L’ultimo giorno dei Cavalieri Templari

Alla loro incredibile storia sono stati dedicati romanzi, saggi storici, mosaici, quadri, documentari, serie televisive e anche film. I templari storicamente catturano la fantasia di scrittori e sceneggiatori. Anche Tivoli conserva un “mistero templare” dato che la chiesa di Santo Stefano ai Ferri, custodisce un dipinto molto probabilmente dedicato ai monaci guerrieri. Sulla fine dei Cavalieri templari le ipotesi formulate dagli esperti di storia sono veramente molteplici e anche in questo caso non mancano le ipotesi più bizzarre dal “patto con il demonio” per finire all’idea che l’ordine non è scomparso come molti credono. Le fonti, però, riportano che il 13 ottobre del 1307 i Cavalieri templari attivi in Francia vengono posti in stato d’arresto dalle guardie di Filippo il Bello, con l’accusa di eresia. E’ l’inizio della loro fine.

