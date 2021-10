Marano Equo, obiettivo niente più cicche in strada

Niente più alibi per i fumatori che vivono o faranno visita a Marano Equo, settecento abitanti nella Valle dell’Aniene. Oggi sono stati montati in più punti del paese portacenere speciali e altri saranno fissati nei prossimi giorni. Sono stati offerti al Comune dalla Pro Loco “con la speranza che i fumatori ne facciano buon uso per tenere pulito strade e piazza”. L’amministrazione ha ringraziato Maria Rotoli e la Pro Loco per “l’ottima iniziativa”.

