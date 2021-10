Eccellenza, cuore Tivoli! Fa 6 su 6 e allunga in vetta grazie al Villalba

Il cuore della Tivoli. Non basta essere sulla carta i più forti del girone per vincere tutte le partite, nella maggior parte dei casi serve anche il gruppo, la capacità mentale di non mollare mai. Quella che non è mancata ai tiburtini, che dopo aver sbloccato la gara nel primo tempo con De Costanzo, sono stati ribaltati fuori casa dal Casal Barriera nella seconda frazione. Una punizione di Binaco all’angolino e la zampata vincente nel finale di bomber Danieli, fissano il risultato sul 3-2 regalando alla Tivoli Calcio 1919 la sesta vittoria in campionato su sei partite giocate.

Un risultato che assume ancor più valore pensando allo stop dell’Anzio sul campo del Villalba Ocres Moca. I ragazzi di Leone fanno un favore agli amaranto-blu vincendo con un netto 4-0 grazie alle reti di Shainas, Spurio, Giovanazzi e Ferri. Ora la Tivoli conduce il girone a +4 sul Tor Sapienza e +5 su Anzio, Luiss e Vigor Perconti. Unica sconfitta del Nord-Est il Sant’Angelo Romano, che al Fiorentini viene sconfitto dalla Lodigiani per 2-1.

di Valerio De Benedetti