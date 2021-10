Monterotondo – A palazzo Orsini “L’energia comune dei comuni”

L’obiettivo che ha posto in essere l’evento svoltosi nella giornata di ieri, mercoledì 27 ottobre. “L’energia comune dei comuni” a palazzo Orsini, organizzato al fine di promuovere il progetto di Federconsumatori Lazio, che si è avvalso del supporto scientifico dell’Università di Camerino, nell’ambito degli Energy Day della comunità europea , è quello di creare una comunità energetica qui a Monterotondo, un soggetto giuridicamente riconosciuto di autoconsumatori di fonti rinnovabili riunito per produrre energia elettrica pulita, condividerla e consumarla direttamente sul posto, ottenendo enormi vantaggi ambientali, sociali ed economici.

Il commento del Sindaco

Arriva proprio in queste ore l’approvazione al progetto grazie alla delibera di Giunta che darà il via alla costituzione delle comunità energetiche nel comune di Monterotondo. “È un’opportunità per tutti i cittadini, – dichiara il Sindaco Varone – soprattutto di quelli con maggiori difficoltà, una grande occasione di sviluppo, di risparmio economico, di possibilità imprenditoriali e occupazionali, di coesione sociale, di contributo sostanziale e misurabile all’inversione di tendenza verso l’adozione di produzione e consumo di energia sostenibile e pulita e di riduzione dell’inquinamento”