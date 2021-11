Terza dose, al via anche per gli over 18

Terza dose vaccino Covid, per over 18 nel Lazio le prenotazioni sono scattate a mezzanotte. Le somministrazioni inizieranno invece domani, il primo dicembre, e entro i prossimi due mesi saranno disponibili due milioni e mezzo di slot. Lo rende noto la Regione Lazio. Le modalità di prenotazione restano invariate.

La dose booster, con i vaccini Pfizer o Moderna, potrà essere somministrata già a distanza di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale e dunque dalle precedenti due dosi, a prescindere dal farmaco utilizzato in precedenza. Sinora a poter prenotare la terza dose erano gli over 40, i cittadini che avevano ricevuto la monodose J&J, quelli che lavorano nell’ambito della sanità e i fragili. Tra la paura della variante Omicron e i nuovi paletti posti dal super Green Pass, nel Lazio c’è intanto un vero e proprio boom di vaccinazioni, anche di prime dosi.