Guidonia, open day in aeroporto per i 70 anni della Scuola di Aerocooperazione

Open day nell’aeroporto militare di Guidonia martedì 7 dicembre. Si celebrano i 70 anni della costituzione nell’aeroporto della Scuola di Aerocooperazione, l’istituto militare interforze specializzato nel campo dell’interpretazione di immagini telerilevate (aeree e satellitari) ed in quello della cooperazione aeroterrestre e aeronavale. Per commemorare l’evento, è prevista una cerimonia celebrativa e un’attività dimostrativa live sulle capacità formative e addestrative nel campo dell’Air-to-Ground operations e del remote sensing imagery. L’evento, in presenza delle massime autorità del Paese, si svolgerà presso l’hangar del 60° Stormo dell’aeroporto.

A seguire, nel pomeriggio, dalle ore 14.30, la Scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza con un Open Day, mediante percorsi guidati nelle aree espositive e addestrative, con dimostrazioni di analisi di immagini telerilevate e demo exercises al simulatore Joint Terminal Attack Controller.



Per quanti lo desiderano, – annunciano dalla scuola -, inoltre, è prevista la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Beata Maria Vergine di Loreto a Guidonia alle ore 18 per commemorare tutto il personale che non c’è più e che negli ultimi 70 anni ha prestato servizio presso la Scuola di Aerocooperazione.

